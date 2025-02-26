Bozova'da 5 Mahalle Muhtarının Mazbatası İptal Edildi

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozova ilçesinde 6 muhtarın Kaymakamlık tarafından görevden alındığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

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