Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandığı mesajında şunları aktardı:

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