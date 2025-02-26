Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümüyle ilgili mesajında, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 12:37, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 12:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandığı mesajında şunları aktardı:
"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.
İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum".