Türkiye Sigorta portföyüne 500 bin yeni sigortalı ekledi

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Buldu, dünya genelinde, özellikle salgın sonrası tamamlayıcı sağlık ile özel sağlık sigortalarına yönelik ilginin arttığını söyledi.

Buldu, geçen yıl sonu itibarıyla sektörde sağlık sigortası prim üretiminde yüzde 93'lük bir büyüme kaydedildiğine işaret ederek, "Sağlık branşında 2,8 milyon özel sağlık sigortalı, 5,2 milyon tamamlayıcı sağlık sigortalı yer alıyor. Bu sigortalı sayıları, 85 milyon Türkiye nüfusu içerinde aslında daha gidilecek yolumuzun olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tamamlayıcı sağlık sigortası tarafında giderek artan bir talep olduğunun altını çizen Buldu, ancak özel sağlık sigortasındaki sigortalı sayısında yıllardır belirgin bir değişiklik yaşanmadığını bildirdi.

Türkiye Sigorta olarak, odak noktaları olan tamamlayıcı sağlık sigortalarını stratejik bir şekilde konumlandırdıklarını dile getiren Buldu, bu sayede portföylerine toplamda 500 bin yeni sigortalı kattıklarını ve bu alandaki ivmeyi yükselttiklerini vurguladı.

Buldu, "Genel olarak sigorta sektörünün her türlü hedef kitleye hitap edecek ürünlerle sağlık sigortacılığının tabana yayılmasına ve sigortacılığın penetrasyonunun artırılmasına yönelik farklı iş ortaklarıyla güç birliklerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sigortacılıkta yapay zeka kullanımlarının, müşteri deneyimini mükemmelleştirme yönünde, kişiye özel ürün ve hizmet sunumunda, sigorta sektörünün gelir artışında ve giderlere ilişkin maliyet optimizasyonunda çok kullanılan metot olarak karşılarına çıktığına dikkati çeken Buldu, dijitalleşme yolculuğunda, 2024'te yapay zeka alanıyla ilgili stratejiler geliştirdiklerini ve devreye aldıklarını hatırlattı.

"Çok kanallı çözümlerimizle ihtiyaçları esnek ve hızlı şekilde karşılıyoruz"

Buldu, dijital dönüşümü iş stratejilerinin merkezine yerleştirerek, müşterilerine, iş ortaklarına ve çalışanlarına değer katmaya devam ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bütünleşik kanal yaklaşımımızla tüm satış kanallarımızda tutarlı ve kesintisiz bir müşteri deneyimi sunuyor, çok kanallı çözümlerimizle farklı segmentlerin ihtiyaçlarını esnek ve hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Türkiye Sigorta olarak teknoloji ışığında insan odaklı bir gelecek inşa etmek için en temelde çalışan yetkinliklerini de yapay zeka alanında geliştirerek sektörde bir ilke adım attık. İnovatif fikirlerin kendi içimizden çıkacağına olan inancımızla 'Yapay Zeka Elçileri' programını başlattık ve her birimden her seviyeden arkadaşlarımızla bir sinerji oluşturarak onların gelişimine katkı sağladık. 2025'te de dijitalleşme alanındaki yatırımlarımız ile sektöre ve şirketimize fayda sağlayacak yenilikçi çözümler sunmayı ve yapay zeka kullanımını süreçlerimize daha da fazla entegre etmeyi ana odaklarımız arasına aldık."

Özellikle uzaktan sağlık hizmetleri ve dijital sağlık çözümlerini sigorta poliçelerine entegre ettiklerini anımsatan Buldu, müşterilerine her zaman ve her yerde sağlık hizmetlerine erişim imkanı sunduklarını aktardı.

Buldu, "Yapay zeka destekli dijital asistanımız Bilge ile sağlık süreçlerinde hızlı ve etkin çözümler sağlarken, akıllı doküman işleme ve provizyon süreçlerinde yapay zeka teknolojilerini kullanarak maliyetleri optimize ediyoruz. Tüm bu geliştirmelerle birlikte, ayakta ve yatarak tedavi provizyon taleplerinin yüzde 87'sini yapay zeka desteğiyle 5 saniye içinde, taleplerinin yüzde 13'ünü ise ortalama 4 dakika 24 saniye içerisinde değerlendirebiliyoruz." diye konuştu.

Mobil uygulamaları aracılığıyla sigortalılarına, çevrim içi doktor hizmeti, branş bazlı görüntülü muayene, reçete yönetimi, sağlık takibi gibi hizmetler sunarak sağlık sigortalarının kapsamını kişiye özel genişlettiklerini anlatan Buldu, tüm süreçleri müşterilerinin ihtiyaçlarıyla doğru orantılı olarak geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Sağlık sigortalarına olan talebin gün geçtikçe artmasına karşın genel bilincin henüz yeterince gelişmediğini belirten Buldu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hizmetlerin sigorta sektörüne en büyük artı değeri, kişilerin bulunduğu lokasyonda, evinde, iş yerinde özellikle birinci basamak hizmetlerde bir hekimle görüşerek, gerek özel hastane gerek kamu hastanelerine gitmeden de tedavi alabilmeleri olacaktır. Henüz bu davranış bireylerde istenilen seviyede benimsenmedi. Zamanla olacak, bir direnç var ama bunun kırılacağını düşünüyorum."