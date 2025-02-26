İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze'ye Yardım Elimizi Uzatıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın katılımıyla AFAD'da düzenlenen "Gazze için El Ele Yardım Kampanyası"nın tanıtım programı, Bakanlık tarafından hazırlanan "Gazze için El Ele" videosunun gösterimiyle başladı.

Türkiye'nin Merhameti ve Yardım Kampanyaları

Gösterimin ardından konuşan Yerlikaya, Türkiye'nin merhameti, paylaşmayı, en zor günde yaralara merhem olmayı kendine şiar edinen bir ülke olduğunu vurguladı.Yerlikaya, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla, din, dil, mezhep, etnik köken fark etmeksizin, dünyanın her neresinde darda olan birileri varsa, Türkiye olarak hep yanlarında olduklarını, olmaya da devam ettiklerini dile getirdi.

"Gazze için El Ele"

Yerlikaya, "Mübarek ramazan ayına sayılı günler kala, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki: Gazze İçin El Ele." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

"İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen, topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir."

ifadelerini hatırlatan Yerlikaya, "Çanakkale'de şehitleri bulunan Filistinlilerin davası, bizim davamızdır. Filistin'in acısı bizim acımızdır. Filistin'in özgürlüğü, insanlık onurunun yeniden inşasıdır." diye konuştu.

İsrail'in Saldırıları ve Türkiye'nin Yardımları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 61 bini aşkın sivilin şehit olduğunu, 112 bin kişinin yaralandığını, yaklaşık 2 milyon Gazzelinin doğduğu topraklardan edildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

AFAD, Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için büyük bir seferberlikle insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde bir hava köprüsü oluşturularak 14 uçak seferi gerçekleştirildi.

15 İyilik Gemisi Gazze'ye uğurlandı.

96 bin tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

8 sahra hastanesi kuruldu.

53 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderildi.

25 bini aşkın çadır ve konteynerler Gazze'ye ulaştırıldı.

"Bütün çabamız vatanlarını, şeref ve haysiyetlerini müdafaa eden, zulme baş eğmeyen ve onuruyla direnen Filistinli kardeşlerimize destek olmaktır."

"Yüreklere Umut Olacağız"

Milletin düşünce, istek ve taleplerinin aynası konumundaki sivil toplum kuruluşlarının ise bu çabaların en büyük paydaşı olduğunu dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:"AFAD koordinasyonunda, STK'larımızla birlikte başlattığımız 'Gazze İçin El Ele' yardım kampanyasıyla inşallah, canlara nefes, yüreklere umut olacağız. Gazze'yi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Elimizi oradaki çocukların üzerinden çekmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki dertler, sıkıntılar biter ama dayanışma, muhabbet ve hayır duaları baki kalır."İyilik yolculuğunda çaba sarf eden tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Yerlikaya, İslam aleminin ramazanını kutladı.

Programa Katılan Yetkililer ve Temsilciler

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan

AFAD başkan yardımcıları Hamza Taşdelen ve Önder Bozkurt

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin

Bazı vakıf ve derneklerin temsilcileri



