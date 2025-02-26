Bakan Fidan: İsrail, bölgesel yayılmacılığa son vermeli
Bakan Fidan: İsrail, bölgesel yayılmacılığa son vermeli
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze'ye Yardım Elimizi Uzatıyoruz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze'ye Yardım Elimizi Uzatıyoruz
Başsavcılık İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istedi
Başsavcılık İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istedi
Bakan Kacır: Model fabrikaların sayısını 10'a çıkardık
Bakan Kacır: Model fabrikaların sayısını 10'a çıkardık
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze'ye Yardım Elimizi Uzatıyoruz

Bakan Yerlikaya, AFAD ve STK'larla başlatılan Gazze için yardım kampanyasının detaylarını açıkladı, Türkiye'nin merhametini ön plana çıkardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 13:25, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 13:27
Yazdır
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze'ye Yardım Elimizi Uzatıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın katılımıyla AFAD'da düzenlenen "Gazze için El Ele Yardım Kampanyası"nın tanıtım programı, Bakanlık tarafından hazırlanan "Gazze için El Ele" videosunun gösterimiyle başladı.

Türkiye'nin Merhameti ve Yardım Kampanyaları

Gösterimin ardından konuşan Yerlikaya, Türkiye'nin merhameti, paylaşmayı, en zor günde yaralara merhem olmayı kendine şiar edinen bir ülke olduğunu vurguladı.Yerlikaya, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla, din, dil, mezhep, etnik köken fark etmeksizin, dünyanın her neresinde darda olan birileri varsa, Türkiye olarak hep yanlarında olduklarını, olmaya da devam ettiklerini dile getirdi.

"Gazze için El Ele"

Yerlikaya, "Mübarek ramazan ayına sayılı günler kala, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki: Gazze İçin El Ele." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

"İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen, topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir."

ifadelerini hatırlatan Yerlikaya, "Çanakkale'de şehitleri bulunan Filistinlilerin davası, bizim davamızdır. Filistin'in acısı bizim acımızdır. Filistin'in özgürlüğü, insanlık onurunun yeniden inşasıdır." diye konuştu.

İsrail'in Saldırıları ve Türkiye'nin Yardımları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 61 bini aşkın sivilin şehit olduğunu, 112 bin kişinin yaralandığını, yaklaşık 2 milyon Gazzelinin doğduğu topraklardan edildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

  • AFAD, Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için büyük bir seferberlikle insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
  • Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde bir hava köprüsü oluşturularak 14 uçak seferi gerçekleştirildi.
  • 15 İyilik Gemisi Gazze'ye uğurlandı.
  • 96 bin tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırıldı.
  • 8 sahra hastanesi kuruldu.
  • 53 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderildi.
  • 25 bini aşkın çadır ve konteynerler Gazze'ye ulaştırıldı.

"Bütün çabamız vatanlarını, şeref ve haysiyetlerini müdafaa eden, zulme baş eğmeyen ve onuruyla direnen Filistinli kardeşlerimize destek olmaktır."

"Yüreklere Umut Olacağız"

Milletin düşünce, istek ve taleplerinin aynası konumundaki sivil toplum kuruluşlarının ise bu çabaların en büyük paydaşı olduğunu dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:"AFAD koordinasyonunda, STK'larımızla birlikte başlattığımız 'Gazze İçin El Ele' yardım kampanyasıyla inşallah, canlara nefes, yüreklere umut olacağız. Gazze'yi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Elimizi oradaki çocukların üzerinden çekmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki dertler, sıkıntılar biter ama dayanışma, muhabbet ve hayır duaları baki kalır."İyilik yolculuğunda çaba sarf eden tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Yerlikaya, İslam aleminin ramazanını kutladı.

Programa Katılan Yetkililer ve Temsilciler

  • İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu
  • AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan
  • AFAD başkan yardımcıları Hamza Taşdelen ve Önder Bozkurt
  • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil
  • Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar
  • Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin
  • Bazı vakıf ve derneklerin temsilcileri


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber