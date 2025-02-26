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Ramazan öncesi fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin fiyat denetimi Ramazan ayı öncesinde hız kesmeden devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde denetimlere Ramazan ayı boyunca da devam edileceği kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 13:37, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 13:38
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Ramazan öncesi fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde toptancı, market ve restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor. Ekiplerin denetimler, Ramazan ayı boyunca da devam edecek.

Menü ve kasa fiyatları karşılaştırıldı

Bakanlık ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, başkent Ankara'da bir restoran ile Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) Sitesi'nde denetim yapıldı.

Restoran denetiminde fiyat tarifesinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Bakanlık ekiplerince, fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı ve tüketiciden hizmet bedeli alınıyorsa bunun menüde açıkça belirtilip belirtilmediği denetlendi.

GİMAT'ta da ekipler, ramazanda çok tüketilen bulgur, pirinç ve mercimek gibi ürünleri satan bir işletmeyi denetledi. Burada, fiyat etiketlerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimler devam edecek

Ankara Ticaret İl Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada da Bakanlığın ülke genelinde ramazan boyunca denetimlerini sürdüreceği bildirilerek, "Fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere yerel ve ulusal marketler ile restoranlarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun denetim gerçekleştireceğiz." ifadesi kullanıldı.

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