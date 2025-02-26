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Uyuşturucuları sobada yakarken yakalandılar

BATMAN'daki operasyonda 2 şüpheli, satışa hazır haldeki uyuşturucuları sobada yakmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 13:42, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 13:44
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Uyuşturucuları sobada yakarken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskını fark eden 2 şüpheli, satışa hazır halde bulundurdukları uyuşturucuları sobada yakmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, polis ekiplerinin müdahale edip söndürdüğü sobada ve narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramalarda 18 parça halinde 20 gram metamfetamin, 9 parça halinde 6 gram sentetik kannabinoid, 100 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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