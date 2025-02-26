Bakan Fidan: İsrail, bölgesel yayılmacılığa son vermeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Toplantıda bölgedeki önemli gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak iki tarafın da olduğu girişimleri destekledik. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum.

İsrail'in eylemlerine karşı net bir duruş sergilenmelidir. Biz Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunduk. Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli. Siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz".