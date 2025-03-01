Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı başladı... Pek çok kişi Ramazan Bayramı'na dair detayları merak etmeye başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2025 19:21, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 19:24
Peki, 2025 yılı Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilen tüm detaylar...
İlk iftarlar bugün yapılacak
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2025 yılında Mart ve Nisan ayları arasında idrak edilecek.
Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi (bugün) başladı. Müslümanların oruçlu geçireceği ilk gün Pazartesi günü olurken 29 Şubat Cuma gecesini, Cumartesiye bağlayan gece ilk sahura uyanılacak.
Oruç ibadeti, 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar sürecek. Müslümanlar için ayrıca önemli olan Kadir Gecesi 26 Mart gününe denk geliyor.