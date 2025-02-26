Esenyurt'ta doktorun trajik ölümü

Esenyurt E-5'te Trafik Kazası: Genç Doktor Hayatını KaybettiEsenyurt'ta E-5 karayolunda meydana gelen üzücü olayda, eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek inen genç çocuk doktoru, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde yaşandı. Eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyahat eden doktor Asilhan Kılınçlı, yaşanan tartışma sonucu sinirlenerek aracını sağa çekip otomobilden indi. Sakinleşip arabaya geri dönerken, arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk doktoru Kılınçlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bugün hayatını kaybetti.