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Cevdet Yılmaz İngiltere'de Yatırımcılarla Buluşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da yatırımcılarla Türkiye'ye yatırım fırsatlarını görüşecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 14:17, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 14:14
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Cevdet Yılmaz İngiltere'de Yatırımcılarla Buluşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'de yatırımcılarla buluşacak.

İngiltere'de Yatırımcılarla Kritik Görüşmeler

İngiltere'yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkent Londra'da fon yöneticileri ve yatırımcılarla kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlarının artırılması ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yatırımcılarla buluşacak olan Yılmaz, Londra Borsası'nda düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında finans çevreleriyle bir araya gelecek.

Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Makro Politikaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Global Türk Capital'in düzenlediği "Türkiye'de Özel Sermaye ve Yatırımlar Görünümü 2025 Konferansı''nda Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin ekonomik görünüm ve makro politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirecek. Burada iş ve finans dünyasından temsilcilere Türkiye'nin yatırım potansiyelini anlatacak olan Yılmaz, ayrıca Dünya Türk İş Konseyi Birleşik Krallık üyeleriyle buluşacak. Yılmaz, programının ikinci gününde uluslararası fonların yöneticileri ile özel bir toplantı yapacak.

Türkiye Ekonomisinin Yatırımcılara Sunduğu Fırsatlar

Ziyaret kapsamında Türkiye ekonomisinin yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve küresel finans çevreleriyle iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

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