İstanbul'da Terör Operasyonu: 19 Gözaltı Kararı
İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli belirlendi. Şüpheliler yasa dışı eylemlerle suçlanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 14:14, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 14:15
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, örgütün sözde siyasal gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten 19 şüpheli tespit edildi.
İstanbul'da Operasyonlar ve Gözaltı Kararları
Savcılık, Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli'de 10-15 Şubat tarihlerinde pankart astığı ve yasa dışı gösteri yürüyüşü yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.
Operasyonların Detayları
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinin yanı sıra Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli'nde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.
Zanlıların Adreslerinde Ele Geçirilenler
- Yasaklı yayın
- Örgütsel doküman
- Çok sayıda dijital materyal