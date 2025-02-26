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Antalya'da Ev Arkadaşı Cinayeti: Para Tartışması Kanlı Bitti

Antalya'da bir apartmanda para yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Süleyman Ege S. ev arkadaşı Tolga Taşkınel'i bıçakladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 14:32, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 14:31
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Antalya'da Ev Arkadaşı Cinayeti: Para Tartışması Kanlı Bitti

ANTALYA'da tartıştığı ev arkadaşı Tolga Taşkınel'i (23) öldüren Süleyman Ege S. (29),

"Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Tolga'yı öldürmek istememiştim, çok pişmanım" dedi.

Antalya'da Cinayet: Tartışma Kanlı Bitti

Olay, 29 Eylül 2024'te saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Tolga Taşkınel, Süleyman Ege S. ve Hüseyin Emre Ç., olaydan 2 hafta önce aynı evde kalmaya başladı. Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şahıs, bıçakla Taşkınel'i göğsünden yaraladı. Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı. Komşuların durumu bildirmesi ile adrese ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Tolga Taşkınel, kurtarılamadı. Polis, Süleyman Ege S'yi suç aletiyle dairede, kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise kısa süre sonra gözaltına aldı. Süleyman Ege S. ve Hüseyin Emre Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Ege S. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Hüseyin Emre Ç. serbest bırakıldı.

'Arkamdan Saldırdı, Beni Boyun Kilidine Aldı'

Ömür boyu hapisle hakkında dava açılan Süleyman Ege S., Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Maktulü yanlışlıkla öldürdüğünü söyleyen sanık Sevil,

"Olay günü Tolga sabah uyandı ve dışarı çıkmak istediğini söyledi. Birlikte alışveriş merkezine gittik, biraz dolaştık. Sonra ikimiz Zeytinköy'e gittik. Tolga'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu biliyordum. Hatta evde kullanmaması gerektiğini söyledim. Akşam evde odamda uyuyordum. Tolga'nın odama girdiğini fark ettim. Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Aldığı 4 bin lirayı geri aldım. Tam dönüp gidecekken arkamdan saldırdı, beni boyun kilidine aldı. Kurtulmak için salonda duran bıçağı aldım ve salladım. Yaralandığını fark edince evde olan arkadaşımız Hüseyin Emre Ç. kaçtı. Polis ve ambulansı çağırdım. Yarasına tampon yaptım. Fakat ölüm gerçekleşmiş. Tolga'yı öldürmek istememiştim. Çok pişmanım" dedi.

'Madde Kullanmadığını Biliyorum'

Tolga Taşkınel'in annesi Ayşe Yaman, oğlunun uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek,

"Tolga zaten denetim altındaydı. Oğlum AMATEM'de uyuşturucu tedavisi görüyordu. Orada kan tahlilleri de yapılıyor. Olaydan 3 gün önce benim yanıma Bodrum'a geldi. Madde kullanmadığını biliyorum. Çünkü kullandığında yüzünün rengi değişiyordu. Oğlumu öldürenlerden şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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