Sahte içki iki ayda 152 can aldı
Yurtta bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi, 983 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 18:50, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 18:51
İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; 81 ilde sahte içki üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında 780 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 983 kişi ise gözaltına alındı.
Sahte İçki Tüketimi Nedeniyle Yaşanan Kayıplar
Verilere göre, sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bugüne kadar 152 kişi hayatını kaybetti.
Operasyonlarda Ele Geçirilen Sahte İçki Miktarı
Operasyonlarda 445 bin 16 litre sahte içki de ele geçirildi.
Gözaltı ve Tutuklamalar
- Operasyonlarda gözaltına alınan 983 kişiden 50'si tutuklandı.
- 75 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
Gözaltına alınan diğer kişilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.