Sahte içki iki ayda 152 can aldı

Gözaltına alınan diğer kişilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda 445 bin 16 litre sahte içki de ele geçirildi.

Verilere göre, sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bugüne kadar 152 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı 'nın verilerine göre; 81 ilde sahte içki üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında 780 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 983 kişi ise gözaltına alındı.

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