Ehliyet sınavını kazandı: Davulla eğlendi
Bursa'da kadın sürücü adayı, ehliyet sınavını kazanmasını davul çaldırıp, oynayarak kutladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 14:46, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 14:45
Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ehliyet sınavı için düzenlenen parkuru tamamlayıp, ehliyet almaya hak kazanan kadın sürücü adayı, sevincini davul çaldırarak kutladı.
Arkadaşının çaldığı davulun ritmine kendini kaptırıp, kaldırımda oynayan sürücü adayının eğlenceli anları, başka bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.