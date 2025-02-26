Ehliyet sınavını kazandı: Davulla eğlendi

Arkadaşının çaldığı davulun ritmine kendini kaptırıp, kaldırımda oynayan sürücü adayının eğlenceli anları, başka bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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