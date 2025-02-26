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Cep telefonu, bankacılık ve ATM'lere köklü değişiklik geliyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemleriyle ilgili birçok köklü değişiklik yapılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM'lerde işlem yapamayacak. Yeni düzenlemeyle Türk vatandaşlarının artık en fazla üç, yabancıların ise bir mobil haberleşme hattı olabilecek.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 17:33, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 17:32
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Cep telefonu, bankacılık ve ATM'lere köklü değişiklik geliyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele kapsamında yeni düzenlemeler yapılacak. Banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak.

ATM İşlemlerinde Güvenlik Önlemleri

  • Yüzü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM'lerde işlem yapamayacak.
  • ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

Telefon Aboneliklerinde Yeni Düzenlemeler

  • Türk vatandaşları en fazla üç, yabancıların ise bir mobil haberleşme hattı alabilecek.
  • Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliği sıkı kurallara bağlanacak.
  • Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla banka ve finans kuruluşları ile telefon aboneliklerinde yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

Bilişim Suçları ve Yasal Düzenlemeler

  • Bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlarda hesaplar askıya alınacak.
  • Askıya alınan hesaplarda suça konu menfaatler el konulabilecek ve mağdura iade edilecek.

İdari Para Cezaları

  • Yargısal süreçlerde istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde, banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilecek.
  • Cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlerine idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

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