1 polisin şehit olduğu kaza ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Kazanın ardından, gözaltına alınan ehliyetsiz olduğu için polisten kaçan otomobil sürücüsü S.K. (33) ile polis aracıyla çarpışan tır sürücüsü A.K.'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.K. ile A.K. adliyeye sevk edildi.

S.K, burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan cezaevine gönderilirken, tır sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli S.K.'nin, poliste çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve daha önce uyuşturucu kullandığı için ehliyetine el konulduğu öne sürüldü.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında dün, polis aracının tırla çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.