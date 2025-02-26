Soruşturma başlatılan Yönetmen Sinan Çetin ifade verdi

Hakkında 'Boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatılan yönetmen Sinan Çetin, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı iddia edilen Çetin savcılıkta ifade verdi.

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