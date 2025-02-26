Soruşturma başlatılan Yönetmen Sinan Çetin ifade verdi
Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 15:41, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 15:41
Hakkında 'Boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatılan yönetmen Sinan Çetin, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı iddia edilen Çetin savcılıkta ifade verdi.
İfadesinin ardından Çetin, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.