TBMM'ye 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu
TBMM Başkanlığına 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar Karma Komisyon'a havale edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 15:45, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 16:33
TBMM Başkanlığına, 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Dokunulmazlık Dosyaları Karma Komisyon'da
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin
- DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak
- TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş