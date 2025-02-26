Trump'ın dijital vergi kararnamesi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

ABD Başkanı Trump'ın 21 Şubat'ta imzaladığı yeni kararname ile yabancı ülkelerin Amerikan dijital şirketlerine yönelik vergi ve ceza gibi uygulamaları mercek altına alınıyor. Bu düzenlemelere karşı ticari yaptırımlar uygulanması planlanıyor.

Dünyada en yüksek oranda Dijital Hizmet Vergisi alan ülkeler arasında yer alan Türkiye için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının izleyeceği yol, uluslararası ticari dengeler açısından büyük önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald J. Trump, 21 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Amerikan dijital şirketlerine yönelik yabancı ülkelerdeki uygulamalara karşı yeni önlemler alınacağını duyurdu. Trump özellikle Dijital Hizmet Vergisi gibi düzenlemeleri hayata geçiren ülkelere ticari yaptırımlar uygulanacağını ifade etti. Kararname ile Amerikan teknoloji şirketlerine verilen para cezaları ve getirilen diğer ek yükümlülükler de mercek altına alınıyor. Bu kararname Türkiye gibi global ölçekte dijital hizmet veren şirketlere yüksek oranlı vergi uygulayan ülkeleri doğrudan ilgilendiriyor.

Dijital Hizmet Vergisi ve Amerika'nın Tepkisi

Dijital hizmet vergisi özellikle büyük teknoloji şirketlerinin küresel çapta büyük kazançlar elde etmesine rağmen birçok ülkede vergi ödememesi nedeniyle, bu kazancı vergilendirmek isteyen ülkelerde yapılan bir düzenleme olarak ortaya çıktı. Ancak ABD yönetimi bu vergiyi Amerikan şirketlerine karşı ayrımcılık olarak kabul ederek Amerikan teknoloji devlerine mali yük getiren ülkeleri hedef alıyor ve bu tür uygulamaları ek gümrük tarifeleri gibi sert ekonomik önlemlerle yanıtlamaya hazırlanıyor.

Türkiye Dünyada En Yüksek Oranda Vergi Uygulayan Ülke





Dijital Hizmetler Vergisi dünyada 10'dan fazla ülkede uygulanıyor.

Türkiye yüzde 7,5 vergi oranıyla bu alanda en yüksek vergiyi alan ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'de "küresel cirosu 750 milyon Avro ve üzeri" olan şirketler Dijital Hizmet Vergisi ödemekle yükümlü.

Dijital reklam hizmeti sunan Google ve Facebook gibi şirketler, e-ticaret platformları ve Netflix ve Spotify gibi dijital içerik sağlayıcıları bu vergiye tabi.

Dijital içerik platformlarına Dijital Hizmet Vergisi uygulayan tek ülke de Türkiye.





Trump'ın Kararnamesinin Olası Etkileri

Trump'ın yayınladığı kararnameye göre bu vergiyi almaya devam eden ülkeler ABD'ye ihraç ettikleri ürünler için ek gümrük vergileriyle karşılaşabilir. Türkiye'nin ABD'ye ihraç ettiği ürünler arasında otomotiv ürünleri, hazır giyim, inşaat malzemesi, mücevher gibi pek çok ürün grubu bulunuyor. Fiyat rekabetinin çok yüksek ve ürün çeşitliliğinin çok fazla olduğu ABD'de tüketiciler hızla bir ürünün daha ucuz olanını tercih edebildiği için getirilecek ek vergi yükü Türk ürünlerinin ABD pazarında rekabet etmesini oldukça güçleştirebilir. Türkiye'nin vergi uyguladığı dijital Amerikan şirketleri ise kendi alanlarında büyük ölçüde tekel oldukları için kendilerine uygulanan verginin maliyetini müşteri kaybetmeden doğrudan tüketiciye yansıtabiliyor.

Türkiye Nasıl Hareket Edecek?

Trump yönetiminin getireceği yaptırımlar Türkiye'yi Dijital Hizmetler Vergisinden elde ettiği gelirden daha fazla ekonomik yük ile karşı karşıya bırakabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının Trump yönetiminin atacağı yeni adımlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceği önemli. Türkiye ekonomisini ve ABD ile ilişkileri doğrudan etkileyebilecek bu yeni kararnameyle ilgili bakanlıkların uluslararası ticaret dengelerini gözeterek muhtemel gerilimleri önleyecek ve Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını koruyacak düzenlemeler üzerinde çalışması bekleniyor.