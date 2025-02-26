DEM Parti heyeti üçüncü defa İmralı'ya gidiyor

Heyette yer alan isimler ise TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Başkanvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Avukat Faik Özgür Erol olarak belirtildi. Heyet 28 Şubat 2025 Cuma günü Ankara'da açıklama yapacaktır.

DEM Parti, 28 Şubat'ta İmralı'ya yapılacak üçüncü ziyaretin ardından Ankara'da düzenlenecek basın toplantısı ile görüşmeye ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net