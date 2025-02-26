DEM Parti heyeti üçüncü defa İmralı'ya gidiyor
Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için yaptığı başvuruya onay verdi. Ziyaretin yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Bu kez 7 kişinin yer aldığı DEM Parti İmralı heyetinin ziyarete ilişkin 28 Şubat Cuma günü bir açıklama yapacağı bildirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 17:01, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 17:03
DEM Parti, 28 Şubat'ta İmralı'ya yapılacak üçüncü ziyaretin ardından Ankara'da düzenlenecek basın toplantısı ile görüşmeye ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını açıkladı.
İmralı Ziyareti ve Ankara Basın Toplantısı
DEM Parti'den yapılan açıklamada,
"Heyetimiz yarın sabah itibarıyla aldığı izin üzerine İmralı'ya 3'üncü ziyaretini gerçekleştirecektir. Bu görüşme tamamlandıktan sonra heyetimiz 28 Şubat'ta Ankara'da yapacağı bir basın toplantısı ile görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapacaktır. Açıklamanın yeri ve saatini ayrıca bildireceğiz."
Heyette yer alan isimler ise TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Başkanvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Avukat Faik Özgür Erol olarak belirtildi. Heyet 28 Şubat 2025 Cuma günü Ankara'da açıklama yapacaktır.