İmamın köpek saldırısı davası sonuçlandı: İki belediye tazminat ödeyecek

Silivri'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan imam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Silivri Belediyesine açtığı davada 20 bin lira manevi tazminat kazandı. Silivri'deki Şüheda Camisi İmamı Mustafa Düzgit, 1 Ağustos 2023'te camide ikindi namazını kıldırdıktan sonra ikametine yürüyerek gittiği esnada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

İmam Mustafa Düzgit'in Tazminat Talebi

Saldırı nedeniyle yere düşerek yaralanan imam Düzgit, bunun üzerine 23 Ağustos 2023'te Silivri Belediyesinden 30 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. İlçe belediyesi tarafından tazminat isteminin reddedilmesi üzerine Düzgit, Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında görevlerini gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesine manevi tazminat davası açtı.

Davalı İdarelerin Savunmaları

Davalı idareler hizmet kusurunun bulunmadığını öne sürdü. Davalı Silivri Belediye Başkanlığınca mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde, davacının davasının yasal süre geçtikten sonra ikame edildiği, bu sebeple davanın süre aşımı sebebiyle reddi gerektiği, davalı idarenin davacıya tazminat ödemesini gerektirecek herhangi bir görev ihmali veya hizmet kusurunun bulunmadığı ifade edildi.Davalı İBB Başkanlığının mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinde ise ilgili mevzuat doğrultusunda sahipsiz hayvanların kent içerisinde insanlarla yaşamını sürdürmesinin kanunla belirlenmiş bir husus olduğu belirtildi.

Mahkeme Kararı ve Sonuç





"Davalı idarenin görevlerini gereği gibi yapmadığı ve kusur sorumluluğunun bulunduğu açıktır."

İstanbul 11. İdare Mahkemesinin kararında, belediyelerin sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile görevlerinin sona ermeyeceği sonucuna varıldı. Mahkeme, dava konusu talebin kısmen kabulüne karar vererek, Silivri Belediyesi ve İBB'nin davacıya 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Mustafa Düzgit'in Açıklamaları

Mustafa Düzgit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpek saldırısının kendisini psikolojik olarak etkilediğini ifade etti. "İki gün sabah kapıyı açıp camiye gidemedim. O köpek sanki kapının arkasında bana saldıracak gibi oluyordu." dedi. Düzgit, mahkemenin lehine karar vermesini olumlu bulduğunu dile getirerek, "Bu mahkeme kararının emsal teşkil etmesini istiyorum." ifadesini kullandı.