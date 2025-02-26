Çorum merkezli 29 ilde yasa dışı silah operasyonu

Çorum merkezli 29 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında:

30 ruhsatsız tabanca

56 bin 100 tabanca fişeği

7 ruhsatsız tüfek

4 kurusıkı tabanca

2 el yapımı patlayıcı madde

2 el telsizi

Çelik yelek

4 havan topu parçacığı

Bir miktar uyuşturucu

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Çorum'dan farklı illerdeki kişilere kargo aracılığıyla silah ve mühimmat gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununu ihlal ettiği belirtilen şahıslar takibe alındı.

Operasyonun Detayları ve Sonuçları





Yapılan teknik takip ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Çorum merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu olmak üzere 78 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 17 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle devam etmekte olup, gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir.