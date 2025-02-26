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Geleneksel Türkiye 29. Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye'nin en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Geleneksel Türkiye 29. Fotoğraf Yarışması, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini sahiplerine takdim etti. "Doğal ve Kültürel Değerlerimiz" temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 84 sanatçı, 550 eserle katılım sağladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 10:00, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 17:44
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Geleneksel Türkiye 29. Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye'nin görsel belleğine katkı sunan ve sanatseverleri bir araya getiren Geleneksel Türkiye 29. Fotoğraf Yarışması, bu yıl "Doğal ve Kültürel Değerlerimiz" temasıyla düzenlendi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleşen ödül töreninde, halk kültürünün zenginliği ve sanatsal estetik bir araya geldi.

📸 84 sanatçı, 550 eserle yarıştı!

Bu yılki yarışmada, 84 sanatçı toplam 550 eseriyle değerlendirmeye alındı. Jüri tarafından ödüle ve sergilenmeye layık görülen 30 fotoğraf, Anadolu'nun kadim kültürünü modern estetikle buluşturarak sanatseverlerle buluştu.

📌 Törenin Dikkat Çeken Anları:

🔹 Seymenler gösterisiyle başlayan ödül töreni, sanatın ve felsefenin buluşmasını vurgulayan açılış konuşmaları ve etkileyici bir piyano dinletisiyle devam etti.

🔹 Sanatın, halkın yaşam bilgisi ile iç içe olduğu vurgulanarak, fotoğrafın sadece bir anı yakalamak değil, insanın varoluşunu sorgulama aracı olduğu ifade edildi.

🔹 Aktiffelsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Uysal, yarışmanın önemine değinerek, "Ülkemiz, 7 bölgesiyle farklı kültürel zenginliklere sahip. Birlik ve beraberliğimiz, bu ortak değerlerimizin varlığından geliyor" dedi.

📸 Fotoğrafların Hikayeleri Sergiyle Buluştu

Ödül töreninin ardından ödüllü eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sanatseverler, fotoğrafların ardındaki hikayeleri keşfetme fırsatı yakalarken, sanatın farklı disiplinlerle nasıl buluştuğunu da gözlemledi.

🎭 Sanat, halkın bilgeliğini taşır; felsefe bu bilgiyi sorgular ve yeniden biçimlendirir. Fotoğraf ise bu iki gücün, ışık ve gölge arasındaki izidir.

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