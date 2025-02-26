AFAD'dan ramazan öncesi Gazze için yardım kampanyası

Sahte içki iki ayda 152 can aldı
Sahte içki iki ayda 152 can aldı
Cep telefonu, bankacılık ve ATM'lere köklü değişiklik geliyor
Cep telefonu, bankacılık ve ATM'lere köklü değişiklik geliyor
İmamın köpek saldırısı davası sonuçlandı: İki belediye tazminat ödeyecek
İmamın köpek saldırısı davası sonuçlandı: İki belediye tazminat ödeyecek
DEM Parti heyeti üçüncü defa İmralı'ya gidiyor
DEM Parti heyeti üçüncü defa İmralı'ya gidiyor
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Ayağını denk almazsa denk getirmesini biliriz
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Ayağını denk almazsa denk getirmesini biliriz
Trump'ın dijital vergi kararnamesi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Trump'ın dijital vergi kararnamesi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Türkiye bir kez daha barışın adresi oldu
Türkiye bir kez daha barışın adresi oldu
Ticaret Bakanlığı bu giyim ürünlerinin satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı bu giyim ürünlerinin satışını yasakladı
Yankesicilik yapan şüpheli polis memurunu yaraladı
Yankesicilik yapan şüpheli polis memurunu yaraladı
Bakan Fidan: İsrail, bölgesel yayılmacılığa son vermeli
Bakan Fidan: İsrail, bölgesel yayılmacılığa son vermeli
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze'ye Yardım Elimizi Uzatıyoruz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze'ye Yardım Elimizi Uzatıyoruz
Başsavcılık İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istedi
Başsavcılık İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istedi
Bakan Kacır: Model fabrikaların sayısını 10'a çıkardık
Bakan Kacır: Model fabrikaların sayısını 10'a çıkardık
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

AFAD'dan ramazan öncesi Gazze için yardım kampanyası

AFAD, Gazze için başlattığı yardım kampanyasında vatandaşları destek olmaya çağırıyor. SMS veya banka hesapları üzerinden bağış yapılabilir.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 17:58, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 18:27
Yazdır
AFAD'dan ramazan öncesi Gazze için yardım kampanyası

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası"na AFAD'ın internet sitesinde yer alan banka hesaplarından ya da "Gazze", "Filistin" veya "Zekat" yazılıp 1866'ya SMS gönderilerek bağış yapılabileceğini belirtti, "Her SMS 50 lira ancak vatandaşlarımız, milletimiz, hayırseverlerimiz nasıl takdir ederlerse o şekilde bağış yapabilecekler." dedi. Pehlivan, AFAD koordinasyonunda bugün başlatılan "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası"nın detaylarına ilişkin bilgi verdi. Pehlivan, kampanyanın amacının, Gazze'de İsrail saldırılarından zarar gören Filistinlilere ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamak olduğunu söyledi. Kampanyanın ramazan ayına günler kala başlatılmasına ilişkin Pehlivan, şöyle dedi:

Ramazan Ayının Önemi ve Yardımlaşma


"Malumunuz ramazan ayı milletimiz için çok müstesna bir ay. Paylaşma, yardımlaşma duygularının pekiştiği, manevi iklimin zirve yaptığı bir ay. Biliyorsunuz insanımız yardımlarını her daim yapabilir, ama ramazan ayında bu yardımlaşma duygusu biraz daha pekişir. Bizim zaten milletimizin özünde yardımlaşma duygusu vardır. Bununla birlikte ramazan ayrı bir atmosfer oluşturur ve bu sayede insanlarımızdan gelen talebi de değerlendirmiş oluyoruz."

Zaten bu kampanya başlatılmadan önce de milletimiz gerekli yardımları yapıyordu. Ayrıca malumunuz bölgede bir ateşkes söz konusu. Bu ortamda, inşallah saldırılar yeniden başlamaz, elimizden gelenin en iyisini yapmak için ilgili kurumlar, kuruluşlar ve STK'lerle birlikte milletimizin yardımlarını artırma niyetine biz de bu kampanya ile destek olmuş ve buna zemin hazırlamış oluyoruz.

Yardımlar İhtiyaçlara Göre Belirlenecek

Ali Hamza Pehlivan, Gazze'de birlikte hareket ettikleri sivil toplum teşkilatlarının irtibat noktaları bulunduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle Mısır üzerinden yardımları ulaştırmaya gayret ettiğimiz için Dışişleri Bakanlığı'mız ile sürekli irtibat halindeyiz. Oradaki ortamı ve insanların durumunu yakından takip ediyor, Büyükelçiliğimizle de irtibat halinde kalıyoruz. Dolayısıyla orada en çok neye ihtiyaç varsa, takdir edersiniz, beslenme en önemli ihtiyaçlardan biridir, barınma da aynı şekilde, ona göre hareket ediyoruz."

Bu kapsamda, 2010 yılından 2025 yılına kadar toplam 278 bin ton un gönderdik. 2023'te başlayan ve soykırıma varan saldırılar sonrası düzenlenen yardım kampanyaları kapsamında 96 bin 131 ton gıda, hijyen seti, battaniye ve benzeri yardım malzemesi gönderildi. Bu ihtiyaçlar, sahadan tespit ettiğimiz hususlar doğrultusunda belirleniyor. Çadır da bunlardan biri. Örneğin, 25 bin çadır, 'İyilik Gemisi' ile gönderilen yardımlardan biri oldu. Bu kampanya bundan sonra da aynı şekilde devam edecek.Pehlivan, "Oradan gelen taleplere göre veya tespitlere göre bu yardımlar oralara ulaştırılacak." dedi.

16. İyilik Gemisi'nin Hazırlığı

Kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıldığını söyleyen Pehlivan, "Herkes katkısını ortaya koyduğunda daha geniş bir farkındalık oluşturulacağı inancıyla birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu. Pehlivan, yakın zamanda ulaştırılması planlanan yardımlara ilişkin de

"Şu anda Mersin Limanı'nda bir konteyner gemisi yükleniyor ve yakın zamanda uğurlanacak. Bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı'mız ile koordinasyon halinde 14 uçak seferi gerçekleştirildi ve 15 İyilik Gemisi gönderildi. Şimdi ise 16. geminin hazırlıkları yapılıyor. İnşallah ramazan öncesinde onun da yola çıkmasını sağlayacağız ve yardımlar devam edecek."

bilgisini verdi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan banka hesaplarına bağış yapılabileceğini ve "Gazze", "Filistin" veya "Zekat" yazılarak 1866'ya SMS gönderilebileceğini belirten Pehlivan, "Her SMS 50 lira ancak vatandaşlarımız, milletimiz, hayırseverlerimiz nasıl takdir ederlerse o şekilde bağış yapabilecekler." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber