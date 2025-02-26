Konya'da araçta çıkan yangında bir bebek ve teyzesi öldü
Konya'da otomobilde çıkan yangında, bir bebek ve teyzesi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 18:30, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 19:54
Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde bir otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araçtaki 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız'ın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Mustafa (29) ile eşi Fatma Çakmak (23) hastaneye kaldırıldı.
Yangının araç içinde bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.