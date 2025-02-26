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Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 2024-2025 sezonunda kalan tüm maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi için talepte bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 18:58, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 19:11
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Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynadıkları derbiyi yöneten yabancı hakem heyetinin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkılarının spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonuna 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024-2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir. Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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