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İletişim Başkanlığından BBC'nin 'Hala Savaştayız' haberine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BBC'de yer alan "Hala Savaştayız" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Haberde 'Türkiye'nin, Suriye'de Kürtlere karşı bir savaş yürüttüğü' yönünde tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 19:17, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 19:22
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İletişim Başkanlığından BBC'nin 'Hala Savaştayız' haberine yalanlama

İletişim Başkanlığı, İngiltere merkezli BBC'nin "Hala Savaştayız. Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor" başlıklı haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, habere derhal müdahale edilerek tekzip gönderildiği ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin de konuyla ilgili açıklama yaptığı belirtildi.

BBC'ye gönderilen tekzip metninde, söz konusu haberde, Türkiye'nin, Suriye'de yürüttüğü meşru terörle mücadele faaliyetlerini çarpıtan, tek taraflı ve yanıltıcı içeriklerin bulunduğuna yönelik ifadelerin yer aldığı bildirilen açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde herhangi bir etnik grubu ya da sivil halkı hedef almadığı vurgulandı.

Türkiye'nin tek hedefinin, bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olduğu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların uluslararası hukuka uygun şekilde sivillerin korunması öncelenerek yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde 'Türkiye'nin, Suriye'de Kürtlere karşı bir savaş yürüttüğü' yönünde tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının huzur içinde yaşamasına önem vermekte, ülkedeki tüm etnik ve dini grupları gözeten bir yaklaşım benimsemektedir. Türkiye, geçmişte Baas rejimi döneminde kimlikleri yok sayılan, vatandaşlık hakları elinden alınan ve sistematik baskılara maruz kalan Kürtler dahil olmak üzere milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bugün Türkiye'de yaşayan binlerce Kürt kökenli Suriyeli, Türkiye'nin kapsayıcı ve insan odaklı politikalarının en açık göstergesidir. Türkiye, bölgedeki kadın ve çocukları silahlı çatışmalardan koruma konusunda büyük bir hassasiyet göstermektedir. Türkiye'nin operasyonları, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmakta, bölgedeki insani yardım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Ancak PKK/YPG terör örgütünün, çocukları zorla silah altına aldığı, kadınları istismar ettiği ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı uluslararası raporlarla da belgelenmiş bir gerçektir. Türkiye'nin mücadelesi, bu tür insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır."


"BBC'nin Objektif Gazetecilik Anlayışıyla Hareket Etmesi Bekleniyor"

Türkiye'nin, Baas rejiminin sona ermesinin ardından kurulan yeni Suriye yönetiminin, ülkenin tüm kesimlerini kapsayacak şekilde ulusal birlik ve beraberliği tesis etme çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğine dikkat çekilen açıklamada, Suriye'nin geleceğinin, ülkedeki tüm etnik ve dini grupların eşit vatandaşlar olarak yer aldığı, kapsayıcı ve barışçıl bir yönetim anlayışıyla şekillenmesi gerektiği ifade edildi.Yeni Suriye yönetiminin bu çabalarına yönelik en büyük tehdidin, bölücü ve terörist bir yapılanma olan PKK/YPG'nin varlığı olduğuna işaret edilen açıklamada, PKK/YPG'nin, Suriye'nin birliğini ve istikrarını bozarak etnik ayrımcılığı körüklediği, terör yoluyla bölgede yasa dışı bir yönetim kurmaya çalıştığı ve bu durumun, sadece Suriye'nin değil, tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye attığının altı çizildi.Açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'deki varlığının, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin bölgedeki tehdidini sona erdirmeye yönelik uluslararası koalisyonun hedefleriyle örtüştüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, DEAŞ'e karşı en etkili mücadeleyi veren ülkelerden biri olmuş, on binlerce teröristi etkisiz hale getirerek bölgeyi güvenli hale getirmiştir. Türkiye ayrıca DEAŞ zulmünden kaçan binlerce sivilin güvenliğini sağlamış ve bölgedeki insani yardımları desteklemiştir. BBC'nin kamuoyunu yanlış yönlendiren, tek taraflı ve gerçek dışı haberler yerine objektif ve çok yönlü bir gazetecilik anlayışıyla hareket etmesini bekleriz."


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