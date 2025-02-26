Bakan Tunç: Hükümlü cezaevinden video vasıtasıyla görüşemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEM Parti İmralı Görüşmeleri

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesine ilişkin soru üzerine Tunç, Adalet Bakanlığı olarak görüşme izni verdikleri DEM Partililerin, 28 Aralık ve 22 Ocak'ta iki kez görüşme yaptıklarını söyledi. Üçüncü görüşmeyle ilgili taleplerin bugün Adalet Bakanlığına ulaştığını aktaran Tunç, bu konudaki izin taleplerini de yerine getirdiklerini, izinlerin verildiğini, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini bildirdi.

Terör Örgütü Liderinden Beklenen Açıklama

"Terör örgütü liderinden açıklama bekleniyor mu? Süreç nasıl işleyecek?" yönündeki soruya ise Tunç, "Biliyorsunuz heyetteki DEM Partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. O görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin tabii ki sonrasında bir gelişme olabilir." yanıtını verdi.

Açıklamanın Şekline İlişkin Tartışmalar

Bakan Tunç, "Açıklamanın şekline ilişkin bazı tartışmalar vardı. 'Yazılı mı olacak, görüntülü mü olacak' diye. Siz, bir önceki konuşmalarınızdan birinde mevzuatın izin vermediğini ifade etmiştiniz. O husustaki duruma nasıl yaklaşıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Şimdi daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil."

Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında bahsetmiş olduğu önemli bir çalışma var. Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya yönelik Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasından sonraki iradesi ortada ve başlayan bir çalışma var.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye. Terörün tamamen sonlandırılması, 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi, tüm hedef bu. Türkiye Yüzyılı'na girerken huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması noktasında büyük bir çaba söz konusu. Bu çabanın terörün sonlandırılmasıyla gerçekleşmesi çok önemli ülkemiz açısından."Yılmaz Tunç, terör nedeniyle 40 yıldan bu yana maddi ve manevi kayıplar yaşandığına dikkati çekerek, ülkenin gelişmesinin önündeki en büyük engelin terör olduğunu aktardı. Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye Yüzyılı'na başlarken önümüzdeki bu engeli kaldırma iradesi var. Bu konudaki çabalara değer veriyoruz. Bu konuda özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa, elbette ki bunun muhatabı, terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak ve terör örgütü de silah bıraktığı, bu açıklamayı dikkate aldığı takdirde, ülkemizin terörsüz bir Türkiye'ye adım atması noktasında önemli bir aşamaya geçilmiş olacak."

Mevzuatta Değişiklik İhtimali

Bakan Tunç, "Mevzuatta bir değişiklik olma ihtimali var mı?" sorusuna ilişkin, "Yarın DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin. Sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil." açıklamasını yaptı.