İsrail, bu gece yapılacak olan esir takasını doğruladı
İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini doğruladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 20:50, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 20:48
Hamas ve İsrail'in esir takası konusunda anlaşmaya varmasının ardından İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini doğrulayarak, teslimin "üzerinde anlaşmaya varılan prosedüre uygun olarak Hamas törenleri olmaksızın" yapılacağını aktardı.
Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini duyurmuş, Hamas ise 4 esirin cenazesini bu gece İsrail'e teslim edeceklerini bildirmişti.