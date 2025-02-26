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Macera olsun diye itfaiyeyi arayan çocuk Aydın'ı ayağa kaldırdı

Aydın'da bir okulda yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Derslerin devam ettiği saatte okula gelen itfaiye ekipleri, ihbarın 'şaka olsun' diye bir öğrenci tarafından yapıldığını öğrenince derin bir nefes aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 21:13, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 21:19
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Macera olsun diye itfaiyeyi arayan çocuk Aydın'ı ayağa kaldırdı

Saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir öğrenci, "Zafer Ortaokulu'nda yangın var" deyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki okula itfaiye ekipleri ile birlikte polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Bir anda okula giren itfaiye ekiplerini gören okul idaresi ve öğretmenler şaşkınlığını gizleyemezken, herhangi bir yangın izine rastlamayan ekipler, gerçeği öğrenince rahat bir nefes aldı. Yapılan incelemede okuldaki bir öğrencinin şaka olsun diye asılsız ihbarda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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