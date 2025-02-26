Samsun'da 4,5 günlük eğitim arası sona erdi

Vali Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, "Kıymetli Samsunlular; Samsun'umuzda uzunca bir süredir hasretini çektiğimiz kar yağışlarının yanı sıra buzlanma ve don olaylarının etkisinde geçen bir haftayı geride bırakmış bulunmaktayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Sibirya merkezli kar fırtınasıyla birlikte kar kalınlığı şehir merkezi ve sahil kesiminde 30 cm'yi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı, hava sıcaklığı da özellikle Ladik ilçemizde eksi 15,4 dereceye kadar düştü. Öncelikle, bu süre zarfında ilk andan itibaren karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ve destek veren Büyükşehir Belediyemiz, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüz ve AFAD İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımız ile personelimize gayret ve özverileri için teşekkürlerimi iletiyorum. Bununla birlikte, Valiliğimiz ve diğer kurumlarımız tarafından yapılan uyarılara riayet ederek, hem karla mücadele çalışmalarının daha hızlı yapılmasına katkı sağlayan hem de muhtemel kazaların önüne geçen siz kıymetli hemşehrilerimize de teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi.

"Eğitim yarından itibaren devam edecek"

Çocukların okulu özlediğini dile getiren Vali Tavlı, "Bizler karı zahmet değil rahmet olarak görüyoruz. Bu yağışlar inşallah su kaynaklarımızı besleyecek, bol ürün çeşitliliğine sahip verimli ve bereketli Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarıyla bir tarım kenti olan Samsun'umuzda en güzel sebzeyi, meyveyi ve tahılı yetiştirmek için gayret gösteren çiftçilerimize de bolluk ve bereket getirecektir. Bu vesileyle şimdiden tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum. Elbette kar yağışı hiç şüphe yok ki en çok çocuklarımızı sevindirdi. Tedbir amaçlı olarak eğitim-öğretime de ara verilmesiyle birlikte yaklaşık bir haftadır karın keyfini doyasıya çıkarıp arkadaşları ve aileleriyle birlikte bolca eğlendiler, ömürleri boyunca hatırlayacakları güzel hatıralar biriktirip dinlendiler. Bir yandan kitap okumayı da ihmal etmeyip ödevlerini yaptılar, bir yandan okullarını, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını çok özlediler. Çok şükür ki hasret artık sona erdi. Geleceğimizin ve Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olarak gördüğümüz kıymetli yavrularımıza yarın itibarıyla kaldığı yerden devam edecek olan derslerinde başarılar diliyor, hepsini gözlerinden öpüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; siz saygıdeğer Samsunlu hemşehrilerimi en kalbi duygularla, saygı ve hürmetle selamlıyor, Cumartesi günü başlayacak olan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.