Aslan Değirmenci'den RTÜK Başkanını hedef alan Altaylı'ya sert tepki
Fatih Altaylı'nın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hedef almaya devam etmesinin ardından İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'den çok sert açıklamalar geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 23:35, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 23:35
Aslan Değirmenci, X hesabından yaptığı paylaşımında Fatih Altaylı'ya, "Sen
oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın" dedi.
İşte Aslan Değirmenci'nin o açıklaması:
"Bak Fatih Altaylı senin sahiplerine geçmişten bugüne mercek tutayım;
Vesayetçiler, burjuvazi, pijamalı medya baronları, maskeli terör odakları..
Öte yandan, bilmeyen yok!
-Neyi mi? Mesai arkadaşlarını nasıl tehdit ettiğini, silahla gazeteci çadırı bastığını çok sayıda emekçinin hakkını çaldığını bilmeyen yok!
Beyzbol sopasına hiç girmiyorum..
Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın.. Yeter mi?"