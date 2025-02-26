Aslan Değirmenci'den RTÜK Başkanını hedef alan Altaylı'ya sert tepki

Aslan Değirmenci, X hesabından yaptığı paylaşımında Fatih Altaylı'ya, "Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın" dedi.



İşte Aslan Değirmenci'nin o açıklaması:



"Bak Fatih Altaylı senin sahiplerine geçmişten bugüne mercek tutayım;

Vesayetçiler, burjuvazi, pijamalı medya baronları, maskeli terör odakları..

Öte yandan, bilmeyen yok!

-Neyi mi? Mesai arkadaşlarını nasıl tehdit ettiğini, silahla gazeteci çadırı bastığını çok sayıda emekçinin hakkını çaldığını bilmeyen yok!

Beyzbol sopasına hiç girmiyorum..

Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın.. Yeter mi?"