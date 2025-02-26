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Bakan Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli ve manevi değerlerimize bağlı bir gençlik yetiştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan ve gençler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 23:50, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 23:56
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Bakan Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyük Gençlik Buluşması programında yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 4-6 yaş çocuklar ile gençler için milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek üzere birimler oluşturulduğunu ifade eden Tekin, "Fidan adıyla yaygınlaştırmaya başladığı gençlik merkezleriyle bu faaliyetlerde bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Geçmişin Zorlukları ve Bugünün İmkanları

Tekin, kendilerinin 50-60 kişilik sınıflarda ders gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sizler gençsiniz, bilmiyorsunuz. Bizler ders kitaplarımızı bulamadık. Bizler öğretmenlerimize erişemedik. Bizler saatlerce yol yürüyüp okula gitmek zorunda kaldık. Ama son 23 yılda Türkiye'yi dünyada örnek gösterilecek bir eğitim ülkesi haline getiren, gençlerimize bu ortamlarda eğitim alma imkanı sunan, milli ve manevi değerlerimize bağlı bir gençlik yetiştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan ve gençler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyoruz."


Gelecek İçin Ortak Çalışmalar

- "Hep beraber çok güzel şeyler yapacağız"Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği ufuk çerçevesinde milli ve manevi değerlerine bağlı, milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan, merhametli, ahlaklı, dünyanın neresinde bir haksızlık görürse müdahale etmek isteyen bir nesil yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Programda gençlere seslenen Tekin, "Sizlerden bir tek isteğimiz var. Kavli ve fiili dualarınızda bizim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, yanımızda olun. Sizlerden bunu istirham ediyorum. Sizler bizim yanımızda olursanız, bizler de hep beraber çok güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

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