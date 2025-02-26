Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı, Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı. Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi", "İyi ki doğdun reis ", "Tenzile annenin duası, milyonların umudusun" yazılı pankartlar taşıyan gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Gençlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.