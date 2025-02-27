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27 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

27 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2025 00:02, Son Güncelleme : 27 Şubat 2025 00:05
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27 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.00/11.20/12.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Önseçim Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi Açılış Programı'na iştirak edecek.

(TBMM/10.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/15.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış Programı ve İlk Ders Buluşması'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıklayacak.

(İstanbul/12.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini ve şubat ayına yönelik ekonomik güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçları tamamlanacak. Kasımpaşa-Göztepe, Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor, ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir, Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/19.00/19.00/Gaziantep/16.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla Sırbistan'da karşılaşacak.

(Belgrad/23.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımına konuk olacak.

(Villeneuve d'Ascq/22.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında, Güneysu-Nilüfer Belediyespor müsabakası oynanacak.

(Rize/14.00)

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