27 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları
27 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/11.00/11.20/12.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Önseçim Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi Açılış Programı'na iştirak edecek.
(TBMM/10.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.
(TBMM/15.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış Programı ve İlk Ders Buluşması'na katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıklayacak.
(İstanbul/12.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini ve şubat ayına yönelik ekonomik güven endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya gelecek.
(Ankara)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçları tamamlanacak. Kasımpaşa-Göztepe, Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor, ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir, Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe müsabakaları oynanacak.
(İstanbul/16.00/16.00/19.00/19.00/Gaziantep/16.00)
2- THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla Sırbistan'da karşılaşacak.
(Belgrad/23.00)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımına konuk olacak.
(Villeneuve d'Ascq/22.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında, Güneysu-Nilüfer Belediyespor müsabakası oynanacak.
(Rize/14.00)