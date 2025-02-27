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27 şubat 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

27 şubat 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2025 00:44, Son Güncelleme : 27 Şubat 2025 00:51
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27 şubat 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet VELİBEYOGLU atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu;

- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem YILMAZ,

- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine Prof. Dr. Mustafa ÖZSÜTCÜ,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince ekli (I) sayılı listede yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst kademe kamu yöneticileri görevden alınmış, ekli (II) sayılı listede yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kuruluşu üst kademe kamu yöneticiliklerine hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan;

- Başkan Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Rehberlik ve Teftiş Başkam Bülent Uğur ECEVİT,

- Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU,

- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Fatih BALABAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı;

- Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş ALIÇ,

görevden alınmış,

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Engin AKYOL,

- Strateji Geliştirme Başkanlığına Yakup KOÇ, atanmıştır.

26 Şubat 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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