THY temettü dağıtacak

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılı karından pay başına net %5,851449 nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ortaklığımız tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 113.378.000.000 TL, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre belirlenen finansal tablolara göre ise 137.493.301.830 TL dağıtılabilir dönem net karı bulunmaktadır.

Genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin %20'sinden fazla olması sebebiyle 2024 yılında elde edilen kar üzerinden 1.tertip yedek akçe ayrılmamıştır.

Geçmiş yıl karları ve diğer yedekler de hesaba katıldığında, TMS/TFRS kayıtlarında 342.120.000.000 TL, VUK kayıtlarında ise 626.944.291.307 TL dağıtılabilir kar bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre dağıtılacak kar payı tutarının, yasal defterlerde de karşılığının bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, TMS/TFRS'ye göre dağıtılabilecek kar payı tutarı ile VUK'a göre dağıtılacak kar payı tutarının düşük olanı, kar payı tavanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Ortaklığımızın dağıtabileceği kar payı tavanı 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için 342.120.000.000 TL'dir.

SPK'nın 22.7 (07.03.2024 tarih ve 14/382 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde hem TMS/TFRS hem de VUK bazlı finansal tablolarda yapılacak olan enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararları endeks farklarının mahsuplaşma işlemi hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ortaklığımızın TMS/TFRS tablolarını hazırlarken kullandığı para birimi USD olduğu için bu tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. VUK kayıtlarında ise öz sermaye hesaplarında herhangi bir mahsuplaşma işlemi yapılmamıştır.

Bu çerçevede, Olağan Genel Kurul toplantısında Ortaklık hissedarlarının görüş ve onayına arz edilmek üzere;

TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 113.378.000.000 TL olan dağıtılabilir net dönem karı üzerinden 9.500.000.000 TL'nin, A ve C grubu hisse senedi sahiplerine iki eşit taksit halinde 16 Haziran 2025 ve 2 Eylül 2025 tarihlerinde kar payı olarak dağıtılması, ödenen kar payı üzerinden hesaplanan 943.100.000 TL tutarında 2.tertip yedek akçe ayrılması, kar payı ve yedek akçe ayrılmasından sonra geriye kalan 102.934.900.000 TL'nin geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2024 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır."