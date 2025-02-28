Bakanlıktan Ramazan ayında beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı Ramazan Ayında sağlıklı beslenme önerilerini paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2025 19:46, Son Güncelleme : 28 Şubat 2025 19:47
İşte Bakanlığın paylaştığı sağlıklı beslenme önerileri;
- Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğünü atlanmamalıdır.
- Gün içinde halsiz düşmemek için sahur öğününü sadece su içerek geçiştirmeyin. Sahurda yeterli ve dengeli beslenmek zinde hissetmenize ve sağlığınızı korumanıza destek olur.
- Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde iftar ve sahur olmak üzere iki öğün tamamlanmalıdır.
- Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz. Çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir menü de tercih edebilirsiniz. Ancak sahurda aşırı yağlı ve tuzlu yemekler ile hamur işleri yememelisiniz. Sahurda hafif yiyecekler yiyin, aşırı yağlı ve tuzlu yemekler ile hamur işlerinden uzak durun.
- Kan şekerinin hızlı yükselmesini önlemek ve sindirime yardımcı olmak için iftara kahvaltılık veya çorba gibi hafif yiyeceklerle başlayıp sonra ana yemeğe geçebilirsiniz. İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. İftarda 1-2 dilim ekmek veya küçük bir porsiyon pilav veya makarna yiyebilirsiniz. (Tam buğday ekmeği, bulgur pilavı, kepekli makarna vb. tercih edin.)
- İftarda tek seferde fazla miktarda yemek yerine küçük porsiyonlar şeklinde aralıklarla beslenin.
- İftarda tatlı yemek isterseniz şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı, meyve, az şekerli hoşaf veya komposto tercih edin.
- İftar ve sahurda suyun yanı sıra içecek olarak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları ve sade maden suyu tüketebilirsiniz. İftardan sonra kuşburnu, ıhlamur gibi bitki çayları içebilirsiniz.
- İftar ile sahur arasında kuru yemiş, taze veya kuru meyve, yoğurt, her gün olmamak kaydıyla küçük porsiyonlarda meyve tatlıları veya sütlü tatlılar yiyebilirsiniz.
- İftar ile sahur arasında yeterli miktarda su içmeyi ihmal etmeyin.
- Sindirim problemleri yaşamamak için yemekleri hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş yiyin ve küçük lokmalar halinde iyice çiğneyerek tüketin.
- Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutmayın. Haşlama, buğulama, fırında pişirme, ızgara gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri tercih edin. Kavurarak veya kızartarak yemek hazırlamaktan kaçının. Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durun.
- Çiğ veya az pişmiş hayvansal besinleri (et, tavuk, balık vb.) yemekten kaçının. Yiyeceklerin iyi piştiğinden emin olun.
- Rafine ürünlerden, beyaz undan yapılmış kek, poğaça ve kurabiye gibi hamur işleri ve şekerli yiyeceklerden uzak durun.
- İftardan 1-2 saat sonra açık havada kısa mesafeli yürüyüş yapmak veya evde ısınma hareketleriyle başlayan hafif tempolu egzersiz yapmak sindirime yardımcı olacaktır.
- Ağız ve diş sağlığınızı korumak için iftarda ve sahurda yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin.
- Ramazan ayını sigara bağımlılığından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirin. Sigarayı bırakın, sağlığınızı koruyun. Sigarayı bırakmak için 7 gün 24 saat hizmet sunan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayabilir, uzmanlardan destek alabilirsiniz.
- Yeterli ve dengeli beslenmek için öğünlerinizde "Sağlıklı Yemek Tabağı"nı
örnek alarak beş besin grubundan besinler yemeye/içmeye özen gösterin. Beş
besin grubu: Ekmek ve tahıl grubu; süt ve süt ürünleri grubu; et, yumurta,
kuru baklagiller, yağlı tohumlar grubu; sebze grubu; meyve grubu.