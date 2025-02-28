Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7'nin 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli mesajlar verdi.

İmralı'nın silah bırakma çağrısını değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni bir safhaya geçilmiştir"



"Terör örgütünün bir dönem istismar aracı olarak kullandığı bahanelerin hemen hepsi ya ortadan kalktı ya çözüldü ya da hal yoluna girdi. Cumhur ittifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifiyle başlayan bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabaları ile dün itibariyle artık yeni bir safhaya geçilmiştir.

Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini ilgili kurumlarımız vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz".

28 Şubat sürecine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü.

Bugün 28. yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin bitmedi şu mağduriyetiniz diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

"28 Şubat'ın ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır"

28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi. 'Abartıyorsunuz' diyen vicdan yoksunlarına sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarındadır. Bunlardan 11 bininden fazlası ceza aldı. Binlercesi istifa ettirildi. Diğer kurumlarda çalışan binlerce kamu görevlisi aynı şekilde takikata uğradı, sürgün edildi.

28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları".