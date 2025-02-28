Trump, İngilizceyi ülkenin resmi dili yapan kararnameyi imzaladı

Açıklamada, ABD'de 350'den fazla farklı dilin konuşulduğu öne sürülerek, halihazırda 30'dan fazla eyaletin İngilizceyi resmi dil olarak kabul ettiği ifade edildi.

İngilizcenin, Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasa gibi tarihi belgelerle birlikte ulusun dili olduğuna işaret edilen açıklamada, Başkan Trump'ın İngilizceyi ülkenin resmi dili yapan kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

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