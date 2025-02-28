Bakan Tekin'den özel okullardaki 'fahiş fiyat' iddialarına açıklama

'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
PKK ateşkes ilan etti
PKK ateşkes ilan etti
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin'den özel okullardaki 'fahiş fiyat' iddialarına açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Kamuoyunda fahiş fiyat tartışmalarına sebebiyet veren, rakamlar üzerinden baktığımızda 12 bin özel okulun içinde sadece 22 tanesi bu anlamda kamuoyunda 'Şu kadar paraya öğrenci kaydediyor.' dedikleri, sınırda olan okul sayısı sadece 22 tane." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2025 20:20, Son Güncelleme : 28 Şubat 2025 20:39
Yazdır

Lider Haber TV'de yayınlanan "Soruyoruz" programına konuk olan Bakan Tekin, 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, hep beraber Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletini egemen kılmak durumunda olduklarını söyledi.

Tekin, demokrasiyi güçlendirecek adımların atılması gerektiğini belirterek, "Demokrasiye karşı çıkışlar olduğunda hep beraber karşı çıkabilmeliyiz, bunlara engel olabilmeliyiz. Maalesef Türkiye'de baktığımızda aralıklarla demokratik siyasal düzen, yani halkın seçtiği siyasal iktidar, vesayetçi mekanizmalar tarafından, bu bazen elinde silah olan, bazen silahsız vesayetçiler tarafından siyasal iktidarın iş yapması, çalışması ve dolayısıyla demokrasinin güçlenmesi engellenmeye çalışılmış. Örneklerimiz çok fazla; 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat bunun örnekleri. Ben bir siyaset bilimci olarak demokrasimizin bu kadar sık kesintiye uğramasından rahatsızım. Bu bizim gibi binlerce yıllık devlet geçmişi olan bir topluma, millete yakışmıyor. Bundan dolayı oldukça üzüntü verici bir gün." diye konuştu.

28 Şubat muhtırasının özünün eğitimle ilgili olduğunu vurgulayan Tekin, disiplin soruşturmalarında öğretmenlerin ihraç edildiği, istifaya zorlandığı ve cezalar aldığı bir sürecin yaşandığını belirtti.

Meslek ve imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin üniversite okuma sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Yusuf Tekin, şöyle dedi:

"28 Şubat'ın yarattığı bir tahribat; bu ülkede meslek lisesinden ve imam hatip lisesinden mezun olmak vebalı statüsüne getirildi. Şimdi dolaylı olarak gençlerimiz o diplomadan sonra lisans diploması da almak istiyorlar. Bu darbelerin yarattığı bir travma, zamanla hep beraber bunun ortadan kalkması için çaba sarf edeceğiz. Askeri darbelerin yarattığı travmalar maalesef kolay kolay ortadan kalkmıyor. Toplumun tüm kesimlerinin, demokrasiyi içselleştiren tüm kesimlerin bu tahribatı ortadan kaldırmak için topyekun bir seferberlik halinde mücadele etmesi gerekiyor."

"Allah bir daha bu ülkeye, bu ülkenin demokrasisine bu tür felaketler getirmesin." temennisinde bulunan Tekin, yaşanan sürecin üzüntü verici olduğunu belirtti. Tekin, "Hep beraber demokrasimize ve hukuk devletimize sahip çıkacağız. Buna yönelen bütün tehditleri 15 Temmuz'da olduğu gibi hep beraber yapacağımız mücadeleyle aşabiliriz. Herkesi bu ülkede bir daha 12 Eylül'ler, 27 Mayıs'lar, 28 Şubat'lar yaşanmasın diye teyakkuz halinde olmaya, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz bakanlık olarak bu şuurda bir nesil yetiştirmeye çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, Milli Eğitim Akademisinin hayata geçirildiğini anımsatarak, bu kapsamda öğretmenlerin hem mesleğe girerken hem de mesleğe başladıktan sonra mesleki gelişimlerini takip ederek onlara destek olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Özel okullara yönelik "fahiş fiyat" tartışmalarına ilişkin soruya karşılık da Tekin, Türkiye'de 12 bin özel okul bulunduğunu ifade etti.

Her ekonomik gelir düzeyine hitap eden özel okulun bulunduğunu kaydeden Bakan Tekin, "Kamuoyunda fahiş fiyat tartışmalarına sebebiyet veren, rakamlar üzerinden baktığımızda 12 bin özel okulun içinde sadece 22 tanesi bu anlamda kamuoyunda 'Şu kadar paraya öğrenci kaydediyor.' dedikleri, sınırda olan okul sayısı sadece 22 tane. Minimum ücretten başlayıp en yükseğe doğru devam eden, dolayısıyla veli çocuğunu özel okula göndermek istiyorsa alacağı hizmetin karşılığına göre bir özel okul tercihinde bulunabilir. Bu da kendi tercihine bırakılmış durumda." dedi.

Tekin, Bakanlık olarak veli ile özel okul arasında imzalanan sözleşmelere uyulmaması durumunda milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla gerekli denetlemelerin yapıldığına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel okul, bizim yönetmelikte tanımladığımız enflasyon artı yüzde 5'ten daha yüksek bir oranda zam yaparak hizmetini veliye sunmuş olabilir. Bunlar bizim açımızdan, yönetmelik açısından birer suçtur. Biz burada velilerimize şunu tavsiye ediyoruz; bu türden fahiş artışlar, mevzuatımıza aykırı uygulamalar söz konusu ise bunu Bakanlığımıza, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırırsa, oradaki arkadaşlarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Özel okul temsilcileriyle de bunları sürekli konuşuyoruz. Onlar da bundan rahatsızlar. Çünkü nihayetinde bütün 12 bin okulu zan altında bırakan bir uygulamayla karşı karşıyasınız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber