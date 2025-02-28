Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2025 21:40, Son Güncelleme : 28 Şubat 2025 21:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun." ifadesini kullandı.