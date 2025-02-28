Silahla ateş etti, 'Bizi kim alabilir' dedi, jandarma evinden aldı
Tekirdağ'da sosyal medyada silahla ateş ettiği anları "Bizi kim alabilir" notuyla paylaşan 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2025 21:50, Son Güncelleme : 28 Şubat 2025 22:19
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyeti sırasında, sosyal medya üzerinden silahla ateş açtıkları görüntüleri paylaşan 2 kişi tespit edildi. "Bizi kim alabilir" başlığıyla meydan okuyan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Haklarında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılan şahısların evlerinde yapılan aramada olayda kullanılan silahlara da el konuldu.