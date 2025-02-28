Bin liralık hediye çekine kimlik bilgisi: 200 milyon liralık vurgun yaptılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Kahramanmaraş merkezli Artvin, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde "dernek" ve "vakıf" adı altında depremzedelere hediye çeki dağıtarak kimlik bilgilerini topladığı tespit edildi.



Bu bilgilerle yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan para hesapları açan şahısların, toplamda 200 milyon lirayı aşan para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon çerçevesinde çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.