Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi, diğer 4'ü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çok sayıda dijital materyal ile tefecilik suçuna ilişkin doküman ele geçirilen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanıp, vatandaşlara yüksek faizle para vererek senet imzalattığı ve adli makamlara başvurmalarını tehdit yoluyla engellediği iddia edilenlerin yakalanmasına yönelik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net