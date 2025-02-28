Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2025 22:40, Son Güncelleme : 28 Şubat 2025 22:41
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanıp, vatandaşlara yüksek faizle para vererek senet imzalattığı ve adli makamlara başvurmalarını tehdit yoluyla engellediği iddia edilenlerin yakalanmasına yönelik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Çok sayıda dijital materyal ile tefecilik suçuna ilişkin doküman ele geçirilen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi, diğer 4'ü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.