'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa etti
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek Geliyor...
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Martta doğal gaza zam olacak mı?
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Zorlu Holding CEO'su, 'Ramazan' paylaşımı için özür dilemedi
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Memişoğlu'ndan kanser tedavisi müjdesi: Türkiye'de bir ilk olacak
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Işıkhan duyurdu: Çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde satışa sunuldu
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?
PKK ateşkes ilan etti
PKK ateşkes ilan etti
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kar, ve buzlanmaya dikkat!
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Türkmen gazı bugün geliyor! On haneden birini ısıtacak...
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Yanlış ödeme türü Maliye'ye takılıyor! GİB açıklama yaptı
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
Bakan Tunç: Terörle mücadelede başarı sağlandı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 23 bin TL'nin üzerine çıktı
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Bakan Tekin: 28 Şubat, geçmişle bağları koparma sürecinin zirvesiydi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Yıl sonuna kadar, İstanbul sınırlarında yer alan bütün binaların adres bilgisi, imar durumu, bina yaşı gibi önemli verileri entegre edilerek, değer haritaları oluşturulacak; kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza bütüncül nitelikle ve 3 boyutlu sunum imkanı bulunan taşınmaz yönetim bilgi sistemi kurulacaktır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 11:30, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 10:51
Yazdır
Rayiç bedeline son: 'Değer haritaları' oluşturulacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektöründe vergi adaletini sağlamak ve kayıpları önlemek amacıyla yeni bir sistem hayata geçirdi. 'Taşınmaz Yönetim Bilgi Sistemi' sayesinde İstanbul'da değer haritaları üretilecek. Üretilen haritalar sayesinde, kayıtlı değerlerle piyasa bazlı toplu değerleme sonuçlarının ortaya çıkması planlanıyor. Bu sistem ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek verilecek. Bunun yanı sıra kamusal gelirlerin arttırılması da hedefleniyor.

"2026 yılı sonuna kadar değer haritalarının üretilmesi sağlanmış olacak"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı yazılı açıklamada, "2026 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'de Tapu ve Kadastro verileri, adres ve plan verileriyle entegre edilerek, bina stokunun tespiti ve değer haritalarının üretilmesi sağlanmış olacak" ifadesini kullandı.

"3 boyutlu bina modellerinin hazırlanması zorunluluğu yaygınlaştırılmıştır"

Gedikli, Türkiye'de kentsel alanlarda 3 boyutlu kadastroya altlık oluşturmak amacıyla 2019 yılından beri kent modellerinin oluşturulması çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Kentsel alanlarda yürütülen bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi aşamasında 3 boyutlu bina modellerinin hazırlanması zorunluluğu 2025 yılı itibariyle ülke geneline de yaygınlaştırılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Değer haritaları oluşturulacak"

3 boyutlu kent modellerinin sunumu ve kamusal ihtiyaçlarla kullanılabilmesi amacıyla, İstanbul'dan başlamak üzere çalışmaların yaygınlaştırılmasına karar verildiğini söyleyen Gedikli, "Bu kapsamda, yıl sonuna kadar, İstanbul sınırlarında yer alan bütün binaların adres bilgisi, imar durumu, bina yaşı gibi önemli verileri entegre edilerek, değer haritaları oluşturulacak; kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza bütüncül nitelikle ve 3 boyutlu sunum imkanı bulunan taşınmaz yönetim bilgi sistemi kurulacaktır" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber