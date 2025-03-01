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Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kovid-19 sürecinde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin denetimli serbestliğe ayrılmasıyla ilgili, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi ama cezaevinde bulunmayan, suç tarihi bakımından daha evvel suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda biz bir taslak hazırladık. Bu taslağı milletvekillerimize aktaracağız. Takdir, Meclisimizin." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2025 09:50, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 10:51
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Bakan Tunç yanıtladı: Denetimli serbestliğin kapsamı genişleyecek mi?

Tunç, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılması öngörülen düzenlemeler hakkında bilgiler verdi.

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Tunç, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarına karışan ve zaruret dışında olay yerini terk eden sürücüler için mevzuatta bir cezanın bulunmadığını belirtti.

Bunun müstakil bir suç haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Tunç, bunu yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve sürücü belgelerinin 2 yıl geri alınmasını önereceklerini bildirdi.

Tunç, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ve bu amaçla araçtan inenlere idari para cezası verilmesi ve sürücü belgelerinin 1 yıl geri alınmasına dönük önerilerinin olacağını da aktardı.

Alkollü araç kullanmanın cezasının 3 aydan 2 yıla kadar olduğunu anımsatan Tunç, caydırıcılık açısından cezanın alt sınırının 6 aya çıkartılmasının planlandığını kaydetti.

Tunç, trafikte yol kesmenin müstakil bir suç haline getirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak bunu yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasını önereceklerini söyledi.

Trafikte makas atan sürücülere verilecek idari para cezasının 9 bin 267 liradan 50 bin liraya çıkarılması ve ehliyetinin 1 yıl süreyle geri alınmasını teklif edeceklerini bildiren Tunç, "Bunlar trafik kazalarına ve ölümlere yol açan eylemler. Bu eylemlerin ayrıca müstakil bir suç haline getirilmesinde de yarar var. Bunlar henüz TBMM'de tartışılmış hususlar değil. Bunlar bizim yargı reformu kapsamında yaptığımız toplantılarda elde ettiğimiz veriler ve taslak. Bu taslağı milletvekillerimiz değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

Tunç, "araçla drift atılması, uyuşturucunun etkisi altında araç kullanma, ambulans, itfaiye veya polis aracına yol vermeme, maddi hasarlı olaylarda kaza yerini terk etme" gibi olaylarla ilgili de düzenleme önerilerinin olacağını da aktardı.

"Bunu bir af düzenlemesi şeklinde değerlendirmemek lazım"

"Kovid-19 sürecindeki denetimli serbestlik düzenlemesinin kapsamı genişleyecek mi?" sorusu üzerine Tunç, Kovid-19 döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izne çıkarıldığını ve bu iznin belirli aralıklarla 3 yıla kadar sürdüğünü anımsattı.

Tunç, bu süre zarfında izne gönderilenlerin okula başladıklarını, meslek edinerek işe girdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Meclisimiz, bunların cezaevlerine geri dönüşünün toplumsal fayda açısından doğru olmayacağını düşündü. Koşullu salıvermesine 5 yıl kalanlar bakımından 'siz dönmeyebilirsiniz, dışarıda denetimli serbestlik yoluyla geçirebilirsiniz' diye bir kanun çıktı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi ama cezaevinde bulunmayan, suç tarihi bakımından daha evvel suç işleyenler bundan yararlanamadı.

Bu konuda biz bir taslak hazırladık. Bu taslağı milletvekillerimize aktaracağız. Takdir, Meclisimizin. Burada eşitlik ilkesi bakımından vatandaşlarımızın haklı olduğu düşünülebilir. Bu tabii ki sürekli bir uygulama değil. Bunu bir af düzenlemesi şeklinde değerlendirmemek lazım. Tamamen oradaki suç tarihi ve cezaevinde bulunma tarihi bakımından bir eşitliği sağlama düzenlemesi olabilir."

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