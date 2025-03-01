1 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasına; Rize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto müsabakalarıyla devam edilecek.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına; Manisa Basket-Mersinspor, Türk Telekom-Bursaspor Yörsan ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla devam edilecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftasına; Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla devam edilecek.

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 75. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

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