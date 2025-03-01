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1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

1 mart 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2025 00:07, Son Güncelleme : 01 Mart 2025 00:10
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1 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Yasin ZENGİN atanmıştır.

Kırgız Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Mekin Mustafa Kemal ÖKEM atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

  • Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Hakan ÇAKIL,
  • Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya YAZAR,

atanmıştır.

Panama Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Armağan İnci ERSOY atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem SERİM, merkeze alınmış,
  • Hindistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat ERSOY,
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat BAŞÇERİ,
  • Singapur Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık ARSLAN,

atanmıştır.

İtalya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Elif ÇOMOĞLU ÜLGEN atanmıştır.

Yemen Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Mustafa PULAT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince merkeze alınmıştır.

28 Şubat 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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