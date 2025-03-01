Işıkhan duyurdu: Babaya doğum izninde işçi-memur ayrımı kalkıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de giderek düşen doğum oranlarının artırılması ve bu konuda alınacak diğer tedbirlerin belirleneceği Nüfus Politikaları Kurulunda, doğum izinlerinin artırılmasının gündeme alındığını söyledi.

Doğum yapan kadınlara verilen izinler ile babalık izni konusunda yeni çalışma yapıldığını belirten Bakan Işıkhan "Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalarımıza başladık. Doğum izni sürelerini en son kurulan Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz çünkü aile iş-yaşam dengesinin sağlanabilmesi açısından bu tür politikalar önemli" dedi. Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün izin veriliyor. Uzun süredir bu ayrımın kaldırılması konusunda hükümete talepler iletiliyordu.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verdiklerini belirten Işıkhan, "Kasım sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalanmış, 414 çocuk bakım desteği verilmiştir" diye konuştu. Işıkhan, ayrıca kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağlanan ücret, prim ve vergi desteğini 25 bin liradan 32 bin 500 liraya çıkardıklarını ifade ederek, "Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uyguladığımız çocuk bakım desteğini de 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükselttik. Ayrıca, sadece imalat sektöründe uyguladığımız programı sağlık, bilgi iletişim sektörlerine de yaygınlaştırdık. Son olarak 25 ilde uygulanan bu programı tüm ülkemize yaygınlaştırdık" açıklamasını yaptı.

İŞ YERİNDE MOBBİNGİN BİLANÇOSU ÇIKTI

Bakan Işıkhan, mobbing olarak adlandırılan iş yerinde psikolojik taciz ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında ALO 170 hattına başvuranların yüzde 93'ünün psikolojik destek talebinde bulunduğunu söyledi. Işıkhan "ALO 170 hattını arayan kamu sektörü çalışanlarının yüzde 61,74'ü, özel sektör çalışanlarının ise yüzde 75,87'si herhangi bir sektör belirtmeksizin sadece bilgilendirme yapmak ve psikolojik destek almak amacıyla başvurmuştur" dedi. Işıkhan, psikolojik tacizle ilgili şikayetlerin bakanlık tarafından incelendiğini bu kapsamda son bir yıl içinde 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların şikayet dağılımına bakıldığında, ilk yüzde 50'lik bölümünü istifaya zorlama, kötü muameleye maruz kalma ve görev değişikliğinin oluşturduğuna dikkat çeken Işıkhan, "19 Mart 2011 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ALO 170'e toplam 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili çağrı alındı. Bu çağrıların yüzde 81'i özel sektör çalışanlarından, yüzde 19'u kamu sektörü çalışanlarından oluşuyor. 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili hattımıza gelen çağrıların yüzde 82'si erkek çalışandan, yüzde 61'i kadın çalışanlardan geldi" bilgisini verdi.